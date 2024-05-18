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Now Foods фолієва кислота таблетки 800 мкг, №30 - Харків (826757) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 28 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Всього: упаковка (2)
161,01 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Харків, вул. Сумська, 6
Всього: упаковка (2)
232,80
Економія: -57,00 грн
175,80 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (2)
228,10
Економія: -52,30 грн
175,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 69
Всього: упаковка (2)
157,41 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Харків, перех. Культури / Тринклера, 6/18
Всього: упаковка (2)
232,80
Економія: -57,00 грн
175,80 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 73
Всього: упаковка (1)
232,80
Економія: -57,00 грн
175,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Харків, просп. Гагаріна, 84
Всього: упаковка (3)
160,11 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Харків, вул. Культури, 8
Всього: упаковка (1)
232,80
Економія: -57,00 грн
175,80 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Харків, просп. Незалежності, 7
Всього: упаковка (2)
232,80
Економія: -57,00 грн
175,80 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Харків, вул. Космічна, 16
Всього: упаковка (2)
228,10
Економія: -52,30 грн
175,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 123
Всього: упаковка (1)
155,61 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Отакара Яроша, 21
Всього: упаковка (3)
158,31 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 144
Всього: упаковка (1)
180,60 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Харків, вул. 23-го Серпня, 34
Всього: упаковка (2)
232,80
Економія: -57,00 грн
175,80 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Харків, просп. Науки, 41/43
Всього: упаковка (1)
228,10
Економія: -52,30 грн
175,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Харків, вул. 23-го Серпня, 43
Всього: упаковка (2)
160,11 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, проїзд Стадіонний, 5
Всього: упаковка (1)
228,10
Економія: -52,30 грн
175,80 грн
Аптека твоєї родини
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Золочівська, 27
Всього: упаковка (2)
161,01 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Харків, проїзд Стадіонний, 17-А
Всього: упаковка (1)
180,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Харківських Дивізій, 14
Всього: упаковка (1)
162,81 грн