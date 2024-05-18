Now Foods фолієва кислота таблетки 800 мкг, №30 - Харків (826757) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 28 аптеках
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
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Харків, вул. Сумська, 6
1 соціальна аптека
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Харків, пл. Захисників України, 7/8
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Харків, вул. Сумська, 69
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Харків, перех. Культури / Тринклера, 6/18
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Харків, просп. Гагаріна, 84
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Харків, вул. Культури, 8
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Харків, просп. Незалежності, 7
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Харків, вул. Космічна, 16
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 123
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Отакара Яроша, 21
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 144
Аптека доброго дня
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Харків, вул. 23-го Серпня, 34
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 16 хв
Харків, просп. Науки, 41/43
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Харків, вул. 23-го Серпня, 43
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, проїзд Стадіонний, 5
Аптека твоєї родини
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Золочівська, 27
Аптека24
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Всього: упаковка (1)
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Харків, проїзд Стадіонний, 17-А
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Харківських Дивізій, 14