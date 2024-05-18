Всі аптеки України
Дієтичні добавкиЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗАНТИАНЕМІЧНІ ЗАСОБИПРЕПАРАТИ ВІТАМІНУ В12 ТА ФОЛІЄВОЇ КИСЛОТИФолієва кислота та ії похідніКислота фолієваATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СИСТЕМУ КРОВІ ТА ГЕМОПОЕЗАНТИАНЕМІЧНІ ЗАСОБИПРЕПАРАТИ ВІТАМІНУ В12 ТА ФОЛІЄВОЇ КИСЛОТИФолієва кислота та ії похідніКислота фолієваNow Foods фолієва кислотаЦіни в аптеках

Now Foods фолієва кислота таблетки 800 мкг, №30 - Дніпро (Дніпропетровськ) (826757) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 35 аптеках
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 34
Всього: упаковка (1)
232,80
Економія: -57,00 грн
175,80 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
Всього: упаковка (2)
161,01 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (2)
194,80
Економія: -19,00 грн
175,80 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
Всього: упаковка (1)
157,41 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (2)
194,80
Економія: -19,00 грн
175,80 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Штурманський, 7
Всього: упаковка (2)
155,61 грн
Регіональна аптечна мережа руан
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Парусний, 14-А
Всього: упаковка (2)
194,80
Економія: -19,00 грн
175,80 грн
Аптека24
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
Всього: упаковка (1)
170,20 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Бандери Степана, 2
Всього: упаковка (2)
194,80
Економія: -19,00 грн
175,80 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 104-А
Всього: упаковка (1)
232,80
Економія: -57,00 грн
175,80 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 11
Всього: упаковка (2)
228,10
Економія: -52,30 грн
175,80 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 8
Всього: упаковка (1)
228,10
Економія: -52,30 грн
175,80 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, шосе Донецьке, 2-Б
Всього: упаковка (2)
194,80
Економія: -19,00 грн
175,80 грн
Аптека24
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Короленка, 3-Б
Всього: упаковка (2)
180,60 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (2)
194,80
Економія: -19,00 грн
175,80 грн
Регіональна аптечна мережа руан
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 98
Всього: упаковка (2)
228,10
Економія: -52,30 грн
175,80 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7
Всього: упаковка (1)
194,80
Економія: -19,00 грн
175,80 грн
Регіональна аптечна мережа руан
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 119
Всього: упаковка (2)
228,10
Економія: -52,30 грн
175,80 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Вернадського, 17
Всього: упаковка (2)
232,80
Економія: -57,00 грн
175,80 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 2
Всього: упаковка (2)
232,80
Економія: -57,00 грн
175,80 грн