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Now Foods фолієва кислота таблетки 800 мкг, №250 - Львів (709296) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
Всього: упаковка (2)
334,32 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
Всього: упаковка (2)
335,83 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, просп. Волі, 5/1
Всього: упаковка (2)
332,84 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, просп. Соборності, 11-В
Всього: упаковка (2)
336,30 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, вул. Захисників України, 47
Всього: упаковка (1)
335,21 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ківерці, вул. Соборності, 5-А
Всього: упаковка (1)
335,30 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Делятин, вул. 16-го Липня, 297-А
Всього: упаковка (1)
333,43 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Іршава, пл. Народна, 9
Всього: упаковка (3)
336,43 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 38
Всього: упаковка (2)
333,76 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Січових Стрільців, 4
Всього: упаковка (1)
336,47 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, перех. Київська / Театральна, 7/4
Всього: упаковка (1)
319,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Липовець, вул. Липківського Василя, 28
Всього: упаковка (1)
332,51 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Сквира, вул. Соборна, 12
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
333,50 грн
Подорожник
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Пісківка, вул. Привокзальна, 11-А
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
333,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Макарів, вул. Хмельницького Богдана, 64
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
333,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Макарів, вул. Ростовського Димитрія, 34
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
333,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Макарів, вул. Набережна, 3
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
333,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бишів, вул. Київська, 53-А
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
333,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Фастів, вул. Соборна, 65
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
333,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Фастів, вул. Соборна, 44/1
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
333,50 грн