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Now Foods фолієва кислота таблетки 800 мкг, №250 - Київ (709296) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 19 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
333,50 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (4)
331,88 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (2)
340,79 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
333,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
333,50 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
334,26 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
333,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
333,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
333,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
333,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
333,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
333,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Київ, вул. Спаська, 5
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
333,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
333,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
333,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
333,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
333,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Київ, вул. Нижній Вал, 23
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
333,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Київ, вул. Нижній Вал, 31
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
333,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Київ, вул. Саксаганського, 117
Всього: упаковка (17)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
333,50 грн
У місті Київ більше немає пропозицій з препаратом