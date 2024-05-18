Now Foods фолієва кислота таблетки 800 мкг, №250 - Харків (709296) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 21 аптеці
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Перша аптека
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
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Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
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Всього: упаковка (7)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
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Всього: упаковка (1)
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Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
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Всього: упаковка (4)
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Харків, пл. Свободи, 8
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Всього: упаковка (2)
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Харків, просп. Гагаріна, 72
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б
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Всього: упаковка (3)
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Гагаріна, 177
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 64
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 307-А
Аптека ваш консультант
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Ювілейний, 57/106
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Героїв Праці, 22-А
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Перемоги, 62