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Акласта розчин для інфузій 5 мг/100 мл флакон 100 мл, №1 - Львів (81356) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Сквира, вул. Соборна, 12
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
12478,60 грн
Подорожник
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Пісківка, вул. Привокзальна, 11-А
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
12478,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Макарів, вул. Хмельницького Богдана, 64
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
12478,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Макарів, вул. Ростовського Димитрія, 34
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
12478,60 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Макарів, вул. Набережна, 3
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
12478,60 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Бишів, вул. Київська, 53-А
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
12478,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Фастів, вул. Соборна, 65
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
12478,60 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Фастів, вул. Соборна, 44/1
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
12478,60 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Фастів, вул. Соборна, 28
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
12478,60 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Фастів, вул. Соборна, 26
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
12478,60 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Фастів, вул. Соборна, 27
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
12478,60 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Фастів, пл. Привокзальна, 19
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 15:00
12478,60 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Фастів, вул. Галафєєва, 18
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
12478,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 12 хв
Фастів, вул. Галафєєва, 43
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 15:00
12478,60 грн
Подорожник
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Володарка, вул. Армійська, 4
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
12478,60 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Бородянка, вул. Семашко, 2
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
12478,60 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Бородянка, вул. Центральна, 349
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
12478,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Біла Церква, вул. Волонтерська, 4
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
12478,60 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Біла Церква, вул. Добровольчих батальйонів, 2-А
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
12478,60 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Клавдієво-Тарасове, вул. Привокзальна, 2
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
12478,60 грн