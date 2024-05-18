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Акласта розчин для інфузій 5 мг/100 мл флакон 100 мл, №1 - Харків (81356) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, просп. Незалежності, 13
Всього: упаковка (1)
13282,03 грн
Аптека
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Зачинено
Харків, просп. Незалежності, 13
Всього: упаковка (1)
12052,23 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
Всього: упаковка (1)
11071,64
Економія: -647,74 грн
10423,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Варва, вул. Миру, 48-В
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
12478,60 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Журавка, вул. Першотравнева, 1/3
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
12478,60 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Ладан, вул. Миру, 75
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
12478,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Прилуки, вул. Київська, 230-Ж
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
12478,60 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Прилуки, вул. Київська, 230-Е
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
12478,60 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Прилуки, вул. Київська, 307
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
12478,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Прилуки, вул. Київська, 305
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
12478,60 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Прилуки, вул. Костянтинівська, 120-А
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
12478,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Прилуки, вул. Вокзальна, 5
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
12478,60 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Прилуки, вул. Вокзальна, 31
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
12478,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Прилуки, вул. Вокзальна, 29
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
12478,60 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Прилуки, вул. Переяславська, 3/18
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
12478,60 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Прилуки, вул. Київська, 279
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
12478,60 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Прилуки, вул. Київська, 56
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
12478,60 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Ічня, вул. Свято-Преображенська, 1-А
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-23 - 12:00
12478,60 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Борзна, вул. Незалежності, 3
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
12478,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Сосниця, вул. Хмельницького Богдана, 11
Всього: упаковка (5)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
12478,60 грн