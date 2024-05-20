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ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМТОНІЗУЮЧІ ЗАСОБИТОНІЗУЮЧІ ЗАСОБИБальзам "Вігор"Ціни в аптеках

Бальзам "Вігор" розчин оральний пляшка 250 мл, №1 - Одеса (392696) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Медпрепарати
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Макарова Адмірала, 56
Всього: упаковка (1)
53,23
Економія: -2,16 грн
51,07 грн
Фармакопійка
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 71/1
Всього: упаковка (20)
56,39
Економія: -3,54 грн
52,85 грн
Аптека 3і
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Богуслав, вул. Миколаївська, 51
Всього: упаковка (3)
72,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Черкаси, вул. Самійла Кішки, 216
Всього: упаковка (2)
55,50
Економія: -2,43 грн
53,07 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Пастерівська, 106/3
Всього: упаковка (10)
56,32
Економія: -3,25 грн
53,07 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Зодчих, 2-Б
Всього: упаковка (1)
54,79
Економія: -2,29 грн
52,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
Всього: упаковка (6)
63,05
Економія: -6,62 грн
56,43 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 112-А
Всього: упаковка (6)
51,51
Економія: -2,27 грн
49,24 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 2
Всього: упаковка (12)
55,95
Економія: -1,95 грн
54,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 58
Всього: упаковка (12)
55,92
Економія: -3,07 грн
52,85 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Космічна, 96
Всього: упаковка (9)
54,94
Економія: -1,90 грн
53,04 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Перемоги, 2-Б
Всього: упаковка (2)
54,51
Економія: -2,01 грн
52,50 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кам'янське, бульв. Будівельників, 27-Н
Всього: упаковка (9)
57,71
Економія: -2,81 грн
54,90 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Героїв, 17
Всього: упаковка (1)
53,83
Економія: -3,40 грн
50,43 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмільник, просп. Свободи, 21-Б
Всього: упаковка (14)
51,03
Економія: -2,27 грн
48,76 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чернівці, вул. Головна, 200
Всього: упаковка (1)
68,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ахматової Анни, 14-А
Всього: упаковка (4)
50,36
Економія: -1,93 грн
48,43 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сосюри, 3
Всього: упаковка (17)
49,54
Економія: -2,66 грн
46,88 грн
Жолдіфарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Дегтярівська, 12/7
Всього: упаковка (10)
72,00 грн
Аптека 3і
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Естонська, 7
Всього: упаковка (8)
72,00 грн