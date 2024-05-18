Бальзам "Вігор" розчин оральний пляшка 250 мл, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (392696) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 1 аптеці
В інших містах:
Нє болєй
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Героїв, 17
Аптека копійка
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Всього: упаковка (9)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Кам'янське, бульв. Будівельників, 27-Н
Нє болєй
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Перемоги, 2-Б
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (11)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Павлоград, вул. Центральна, 75/2
Аптека шар@
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Всього: упаковка (12)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 2
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 58
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (9)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Космічна, 96
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Харків, пл. Захисників України, 7/8
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Всього: упаковка (1)
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Харків, просп. Героїв Харкова, 190/1
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Харків, шосе Салтівське, 262-Б
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Тростянець, вул. Благовіщенська, 8
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Черкаси, вул. Самійла Кішки, 216
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Пастерівська, 106/3
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Харківська, 36/1
Аптека копійка
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Суми, просп. Лушпи Михайла, 23
Аптека копійка
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Всього: упаковка (16)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Британська, 1
Фармакопійка
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Всього: упаковка (20)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 71/1
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Ромни, вул. Руденка, 23
Медпрепарати
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Макарова Адмірала, 56
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (10)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Прилуки, вул. Київська, 230-Ж