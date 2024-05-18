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ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМТОНІЗУЮЧІ ЗАСОБИТОНІЗУЮЧІ ЗАСОБИБальзам "Вігор"Ціни в аптеках

Бальзам "Вігор" розчин оральний пляшка 500 мл, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (187675) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 186 аптеках
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (12)
116,21
Економія: -17,23 грн
98,98 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (4)
112,72
Економія: -13,74 грн
98,98 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (2)
116,73
Економія: -17,87 грн
98,86 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Всього: упаковка (1)
110,99
Економія: -14,85 грн
96,14 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (14)
114,07
Економія: -15,21 грн
98,86 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (1)
116,67
Економія: -17,72 грн
98,95 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (2)
111,50
Економія: -15,36 грн
96,14 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (2)
112,90
Економія: -14,04 грн
98,86 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (8)
114,86
Економія: -16,00 грн
98,86 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (7)
116,87
Економія: -18,82 грн
98,05 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (1)
113,40
Економія: -14,45 грн
98,95 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Всього: упаковка (1)
112,81
Економія: -13,96 грн
98,85 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (14)
113,33
Економія: -14,74 грн
98,59 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
Всього: упаковка (1)
95,77 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
Всього: упаковка (4)
116,72
Економія: -18,67 грн
98,05 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: упаковка (3)
116,56
Економія: -17,61 грн
98,95 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
Всього: упаковка (13)
115,46
Економія: -17,05 грн
98,41 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (1)
112,82
Економія: -13,97 грн
98,85 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
Всього: упаковка (6)
112,89
Економія: -17,19 грн
95,70 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 99-А
Всього: упаковка (2)
95,62 грн