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Авелокс® розчин для інфузій 400 мг флакон 250 мл, №1 - Одеса (49136) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 76 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (34)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
926,60 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (34)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
926,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (2)
804,17 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (34)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
926,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (5)
902,80 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (34)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
926,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (34)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
926,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (34)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
926,60 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (34)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
926,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (2)
1039,74
Економія: -100,19 грн
939,55 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: упаковка (1)
902,96 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (34)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
926,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (34)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
926,60 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 29
Всього: упаковка (34)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
926,60 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 33
Всього: упаковка (1)
921,40 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (34)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
926,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
Всього: упаковка (34)
Наявність на 2024-05-21 - 15:00
926,60 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 62
Всього: упаковка (34)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
926,60 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 65
Всього: упаковка (1)
915,53
Економія: -105,25 грн
810,28 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 82
Всього: упаковка (34)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
926,60 грн