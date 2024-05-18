Авелокс® розчин для інфузій 400 мг флакон 250 мл, №1 - Харків (49136) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 73 аптеках
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Перша аптека
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Перша аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Університетська, 33
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (9)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (8)
Зачинено
Харків, вул. Сковороди Григорія, 82
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено
Харків, вул. Сковороди Григорія, 82
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 47 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється за 47 хв
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Машинобудівників, 1
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8