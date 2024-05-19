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Авелокс® таблетки, вкриті оболонкою 400 мг блістер, №5 - Львів (30924) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 109 аптеках
D.s.
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Відчинено Зачиняється за 22 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: упаковка (1)
461,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
437,00 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
472,11
Економія: -2,25 грн
469,86 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
504,81
Економія: -32,36 грн
472,45 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (1)
507,99
Економія: -61,13 грн
446,86 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (1)
461,00 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 22 хв
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: упаковка (1)
524,26 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (80)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
474,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (80)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
474,30 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
484,19
Економія: -23,19 грн
461,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (1)
524,30
Економія: -64,30 грн
460,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (2)
504,21
Економія: -23,53 грн
480,68 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:15
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (80)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
474,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (80)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
474,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (4)
524,40
Економія: -77,54 грн
446,86 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
436,96 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (2)
497,99
Економія: -51,13 грн
446,86 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (80)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
474,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 22 хв
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (80)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
474,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1)
505,43
Економія: -27,53 грн
477,90 грн