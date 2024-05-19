Аспірин® таблетки 500 мг, №20 - Львів (12358) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 155 аптеках
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Львів, вул. Городоцька, 59
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Львів, вул. Огієнка Івана, 20
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Львів, вул. Огієнка Івана, 20
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Всього: упаковка (111)
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Львів, вул. Клепарівська, 4
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
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Львів, вул. Словацького, 2
Пульс
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Львів, вул. Бандери Степана, 15
Бажаємо здоров'я
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Львів, вул. Городоцька, 72
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Львів, вул. Шпитальна, 11
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Всього: таблетки (10)
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Львів, вул. Шпитальна, 30
Подорожник
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Львів, вул. Джерельна, 1
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
Подорожник
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Всього: упаковка (111)
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Львів, вул. Шпитальна, 9
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
D.s.
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Львів, просп. Свободи, 33
Аптека шар@
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Львів, вул. Городоцька, 80
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 5
Аптека низьких цін
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Львів, вул. Шпитальна, 8
Аптека бам
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Всього: упаковка (111)
Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
Подорожник
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Львів, просп. Свободи, 49
Подорожник
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Всього: упаковка (111)
Відчинено Зачиняється за 46 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
D.s.
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17