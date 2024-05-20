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Анальгін для дітей супозиторії ректальні 0,25 г блістер, №10 - Запоріжжя (40511) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 5
Всього: упаковка (1)
65,89
Економія: -9,27 грн
56,62 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Фортечна, 42/10
Всього: упаковка (1)
57,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 51
Всього: упаковка (1)
63,65
Економія: -9,15 грн
54,50 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 129-Б
Всього: упаковка (1), блістер (1)
69,43
Економія: -9,81 грн
59,62 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 42
Всього: упаковка (1)
47,66
Економія: -3,04 грн
44,62 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 6
Всього: упаковка (1)
26,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
Всього: упаковка (1)
53,22
Економія: -2,52 грн
50,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Звенигородська, 1
Всього: упаковка (1), блістер (1)
63,49
Економія: -5,27 грн
58,22 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Вільнянськ, вул. Козацька, 2
Всього: упаковка (2)
62,65
Економія: -3,32 грн
59,33 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Дніпро, просп. Героїв, 23
Всього: упаковка (1), блістер (1)
64,22
Економія: -9,39 грн
54,83 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 33
Всього: упаковка (1)
64,02
Економія: -7,33 грн
56,69 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, просп. Трубників, 25/2
Всього: упаковка (1)
67,84 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (2)
60,40 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
65,40
Економія: -6,01 грн
59,39 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Дніпро, вул. Святогорська, 14-А
Всього: блістер (1)
54,10 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 14-А
Всього: упаковка (1)
67,04 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Дніпро, просп. Слобожанський, 2
Всього: упаковка (1)
60,18 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 46 хв
Дніпро, вул. Моніторна, 10-Д
Всього: упаковка (1)
67,36 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (1)
51,80
Економія: -2,04 грн
49,76 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється за 16 хв
Дніпро, вул. Калинова, 1
Всього: упаковка (1)
38,63
Економія: -2,05 грн
36,58 грн