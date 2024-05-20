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Анальгін для дітей супозиторії ректальні 0,25 г блістер, №10 - Одеса (40511) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 24 аптеках
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
Всього: упаковка (2)
63,40 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
Всього: упаковка (1)
65,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, вул. Грецька, 46
Всього: упаковка (2)
57,40 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Всього: упаковка (1)
55,50 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
67,24 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, вул. Одеса-Головна, 35
Всього: упаковка (2)
62,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, вул. Сегедська, 14
Всього: упаковка (2)
54,14 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, вул. Петрова Генерала, 33
Всього: упаковка (1)
68,41
Економія: -8,82 грн
59,59 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, вул. Петрова Генерала, 33
Всього: супозиторії ректальні (5)
56,20 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, вул. Космонавтів, 9
Всього: супозиторії ректальні (5)
56,40 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, вул. Космонавтів, 38-А
Всього: упаковка (2), блістер (1)
52,73
Економія: -3,15 грн
49,58 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, вул. Левітана, 67/1
Всього: упаковка (2)
48,77 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, вул. Костанді, 162/2
Всього: упаковка (1)
67,30 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, вул. Корольова Академіка, 33
Всього: упаковка (1)
56,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14
Всього: упаковка (2)
72,52
Економія: -10,64 грн
61,88 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, вул. Палія Семена, 88
Всього: упаковка (1)
65,50 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 26/1
Всього: упаковка (1)
72,42
Економія: -13,30 грн
59,12 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 57
Всього: упаковка (1)
52,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, вул. Сахарова Академіка, 24
Всього: упаковка (2)
68,55
Економія: -8,97 грн
59,58 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, вул. Ойстраха Давида, 7-В
Всього: упаковка (1)
66,17
Економія: -6,57 грн
59,60 грн