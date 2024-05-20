Анальгін для дітей супозиторії ректальні 0,25 г блістер, №10 - Одеса (40511) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 24 аптеках
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Одеса, вул. Балківська, 30-Б
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Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
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Одеса, вул. Грецька, 46
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Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Аптека 9-1-1
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Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
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Одеса, вул. Одеса-Головна, 35
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Одеса, вул. Сегедська, 14
Аптека низьких цін
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Одеса, вул. Петрова Генерала, 33
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Всього: супозиторії ректальні (5)
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Одеса, вул. Петрова Генерала, 33
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Всього: супозиторії ректальні (5)
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Одеса, вул. Космонавтів, 9
Аптека шар@
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Всього: упаковка (2), блістер (1)
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Одеса, вул. Космонавтів, 38-А
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
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Одеса, вул. Левітана, 67/1
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Всього: упаковка (1)
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Одеса, вул. Костанді, 162/2
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
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Одеса, вул. Корольова Академіка, 33
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
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Одеса, просп. Глушка Академіка, 14
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, вул. Палія Семена, 88
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 26/1
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Одеса, вул. Заболотного Академіка, 57
Аптека низьких цін
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Одеса, вул. Сахарова Академіка, 24
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
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Одеса, вул. Ойстраха Давида, 7-В