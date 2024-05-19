Анальгін для дітей супозиторії ректальні 0,25 г блістер, №10 - Львів (40511) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 6 аптеках
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Львів, вул. Сковороди Григорія, 18
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Львів, вул. Княгині Ольги, 100-Л
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Львів, вул. Любінська, 96
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
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Львів, просп. Червоної Калини, 64
Аптека 3і
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Нечуя-Левицького, 3
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Аптека 3і
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Львів, вул. Хмельницького Богдана, 273
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Червоноград, вул. Бандери Степана, 2
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Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 6
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Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
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Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 52
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
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Володимир, вул. Ковельська, 105
Іва-фарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Івано-Франківськ, вул. Коновальця, 146-Г
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Всього: упаковка (1), блістер (1)
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Тернопіль, вул. Торговиця, 7
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Симоненка Василя, 1-А
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Торчин, вул. Незалежності, 97
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Всього: упаковка (1)
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Надвірна, пл. Шевченка Тараса, 30
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Всього: блістер (1)
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Луцьк, просп. Соборності, 11-В
Аптека низьких цін
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Ковель, вул. Незалежності, 94
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Перечин, вул. Ужанська, 10-А
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Теофіполь, пл. Кооперативна, 6
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 42 хв
Рівне, вул. Магеля Віталія, 11
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Ільниця, вул. Центральна, 30/3