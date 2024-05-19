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Анальгін для дітей супозиторії ректальні 0,25 г блістер, №10 - Львів (40511) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Львів, вул. Сковороди Григорія, 18
Всього: упаковка (2)
51,70
Економія: -2,97 грн
48,73 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Львів, вул. Княгині Ольги, 100-Л
Всього: упаковка (1)
54,14 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Львів, вул. Любінська, 96
Всього: упаковка (1)
60,02 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Львів, просп. Червоної Калини, 64
Всього: упаковка (1)
51,96
Економія: -1,68 грн
50,28 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Нечуя-Левицького, 3
Всього: упаковка (1)
60,80 грн
Аптека 3і
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 273
Всього: упаковка (1)
72,10 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Червоноград, вул. Бандери Степана, 2
Всього: упаковка (1)
52,88 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 6
Всього: упаковка (1)
67,74 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 11
Всього: упаковка (1)
62,76 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 52
Всього: упаковка (1)
28,93 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Володимир, вул. Ковельська, 105
Всього: упаковка (1)
77,99
Економія: -17,72 грн
60,27 грн
Іва-фарм
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Івано-Франківськ, вул. Коновальця, 146-Г
Всього: упаковка (1)
86,50
Економія: -26,23 грн
60,27 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Тернопіль, вул. Торговиця, 7
Всього: упаковка (1), блістер (1)
58,98 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Симоненка Василя, 1-А
Всього: упаковка (1)
69,50
Економія: -9,23 грн
60,27 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Торчин, вул. Незалежності, 97
Всього: упаковка (1)
74,50
Економія: -14,23 грн
60,27 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Надвірна, пл. Шевченка Тараса, 30
Всього: упаковка (1)
63,98 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Луцьк, просп. Соборності, 11-В
Всього: блістер (1)
59,70 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Ковель, вул. Незалежності, 94
Всього: упаковка (1)
71,77
Економія: -9,94 грн
61,83 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Перечин, вул. Ужанська, 10-А
Всього: упаковка (2)
68,44 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Теофіполь, пл. Кооперативна, 6
Всього: упаковка (1)
70,99
Економія: -10,72 грн
60,27 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Рівне, вул. Магеля Віталія, 11
Всього: упаковка (1)
54,14 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ільниця, вул. Центральна, 30/3
Всього: упаковка (1)
59,56 грн