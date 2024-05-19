Анальгін для дітей супозиторії ректальні 0,25 г блістер, №10 - Київ (40511) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 69 аптеках
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Київ, вул. Хрещатик, 22
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Київ, вул. Хрещатик, 13
Аптека 9-1-1
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Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Подорожник
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Київ, вул. Басейна, 15
Бажаємо здоров'я
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Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Аптека низьких цін
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Київ, вул. Мечникова, 10/2
Аптека низьких цін
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Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Петлюри Симона / Жилянська, 23/126
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Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Мала Шияновська, 1
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
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Київ, пл. Вокзальна, 1
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 66
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Чорновола В'ячеслава, 28/1
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гаврилішина Богдана, 7
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
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Київ, вул. Солом'янська, 14