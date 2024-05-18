Анальгін для дітей супозиторії ректальні 0,25 г блістер, №10 - Харків (40511) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 16 аптеках
Перша аптека
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Всього: блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 48 хв
Харків, вул. Космічна, 23
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 18 хв
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 18 хв
Харків, вул. Дерев'янка, 56
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 64
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
Аптека твоєї родини
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Золочівська, 27
Аптека копійка
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Героїв Праці, 6
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Ювілейний, 74
Аптека низькі ціни №1
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Всього: блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Амосова, 27
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Перемоги, 70-Е
Дешево
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 19
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Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Бекетова, 21
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Європейська, 241-А
Аптека оптових цін
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Всього: блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Суми, вул. 1-а Набережна Річки Стрілки, 6
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Засумська, 1
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Павлоград, вул. Західнодонбаська, 3-А