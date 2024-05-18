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Анальгін для дітей супозиторії ректальні 0,25 г блістер, №10 - Харків (40511) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 16 аптеках
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: блістер (1)
65,16 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
65,66 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
65,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (1)
62,54 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: упаковка (1)
53,53
Економія: -2,24 грн
51,29 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 18 хв
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (2)
47,79
Економія: -2,31 грн
45,48 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 18 хв
Харків, вул. Дерев'янка, 56
Всього: упаковка (1)
52,27
Економія: -2,03 грн
50,24 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 64
Всього: упаковка (1)
57,68 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 144-Ж
Всього: упаковка (3)
72,80 грн
Аптека твоєї родини
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Золочівська, 27
Всього: упаковка (1)
28,02 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Героїв Праці, 6
Всього: упаковка (2)
60,25
Економія: -2,75 грн
57,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Ювілейний, 74
Всього: упаковка (1)
70,44
Економія: -11,58 грн
58,86 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Амосова, 27
Всього: блістер (1)
60,38 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Перемоги, 70-Е
Всього: упаковка (1)
67,08
Економія: -7,50 грн
59,58 грн
Дешево
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 19
Всього: упаковка (1)
69,08 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Бекетова, 21
Всього: упаковка (1)
65,22 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Європейська, 241-А
Всього: упаковка (1)
69,92 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Суми, вул. 1-а Набережна Річки Стрілки, 6
Всього: блістер (1)
60,66 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Засумська, 1
Всього: упаковка (1)
66,60 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Павлоград, вул. Західнодонбаська, 3-А
Всього: упаковка (1)
65,14
Економія: -6,92 грн
58,22 грн