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Анальгін для дітей супозиторії ректальні 0,25 г блістер, №10 - Дніпро (Дніпропетровськ) (40511) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (1)
51,53
Економія: -1,77 грн
49,76 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Моніторна, 10-Д
Всього: упаковка (1)
67,36 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
65,96
Економія: -6,57 грн
59,39 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (2)
60,40 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 2
Всього: упаковка (1)
60,18 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 14-А
Всього: упаковка (1)
67,04 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Терещенківська, 22-А
Всього: упаковка (2)
64,26
Економія: -9,52 грн
54,74 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Героїв, 23
Всього: упаковка (1), блістер (1)
64,64
Економія: -9,81 грн
54,83 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Калинова, 1
Всього: упаковка (1)
38,36
Економія: -1,78 грн
36,58 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Святогорська, 14-А
Всього: блістер (1)
60,66 грн
В інших містах:
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 5-А
Всього: упаковка (2)
60,79
Економія: -4,48 грн
56,31 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кринички, вул. Центральна, 1
Всього: упаковка (1)
57,96 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Звенигородська, 1
Всього: упаковка (1), блістер (1)
63,98
Економія: -5,76 грн
58,22 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Вільнянськ, вул. Козацька, 2
Всього: упаковка (2)
62,48
Економія: -3,15 грн
59,33 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Павлоград, вул. Західнодонбаська, 3-А
Всього: упаковка (1)
63,85
Економія: -5,63 грн
58,22 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 129-Б
Всього: упаковка (1), блістер (1)
70,28
Економія: -10,66 грн
59,62 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 5
Всього: упаковка (1)
66,56
Економія: -9,94 грн
56,62 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
Всього: упаковка (1)
53,52
Економія: -2,82 грн
50,70 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Фортечна, 42/10
Всього: упаковка (1)
57,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 51
Всього: упаковка (1)
63,93
Економія: -9,43 грн
54,50 грн