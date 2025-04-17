Київ (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бориспільська, 26-Ж
11.8 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
В містах поряд
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, бульв. Незалежності, 7
20.6 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Капітанівка, вул. Соборна, 6
23.5 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-В
32.6 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Черкаси, вул. Смілянська, 40
157.4 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Лубни, просп. Володимирський, 99/8
181.4 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Лубни, просп. Володимирський, 36-Б
182.6 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Тищика, 25
189.4 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Велика Багачка, вул. Каштанова, 15/4
239.7 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
249.9 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
250.0 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Южноукраїнськ, просп. Незалежності, 23
295.7 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Соборна, 192-Д
303.0 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Полтава, вул. Героїв-Чорнобильців, 1
303.2 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Європейська, 21
303.5 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Котельва, вул. Полтавський Шлях, 211
303.5 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Суми, вул. Засумська, 1
305.4 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 2 хв
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
326.6 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янець-Подільський, просп. Грушевського, 38
345.0 км
Іпатон® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №20
Егіс