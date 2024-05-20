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Антимігрен-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер, №3 - Одеса (79698) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 299 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (1)
86,80 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 39/4
Всього: упаковка (1)
121,00
Економія: -34,40 грн
86,60 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
Всього: упаковка (2)
100,41 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (7)
100,43
Економія: -9,70 грн
90,73 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
Всього: упаковка (4)
99,20 грн
Меліса
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, вул. Скісна, 10-А
Всього: упаковка (3)
91,80 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
Всього: упаковка (11)
100,50 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
Всього: упаковка (2)
84,40 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (6)
99,26
Економія: -13,47 грн
85,79 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
Всього: упаковка (2)
94,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (1)
86,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (5)
100,55
Економія: -14,73 грн
85,82 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (2)
96,99
Економія: -13,48 грн
83,51 грн
Софія
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 32
Всього: упаковка (5)
96,90 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, вул. Пастера, 12
Всього: упаковка (3)
92,42 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (2)
86,80 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, вул. Михайлівська, 8/4
Всього: упаковка (4)
95,80 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, вул. Дворянська, 28
Всього: упаковка (1)
106,45
Економія: -15,56 грн
90,89 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (4)
98,44
Економія: -7,74 грн
90,70 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (4)
84,30 грн