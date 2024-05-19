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Антимігрен-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер, №3 - Львів (79698) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 282 аптеках
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (4)
106,52
Економія: -15,57 грн
90,95 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
86,80 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
95,87 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (5)
101,43
Економія: -15,64 грн
85,79 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (1)
81,83 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
Всього: упаковка (2)
93,15 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: упаковка (1)
100,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (2)
86,70 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: упаковка (14)
121,10
Економія: -37,70 грн
83,40 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
Всього: упаковка (1)
93,15 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (1)
105,99
Економія: -22,48 грн
83,51 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (3)
93,15 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (12)
99,70
Економія: -13,70 грн
86,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (2)
121,10
Економія: -37,70 грн
83,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (8), блістер (1)
99,33
Економія: -13,42 грн
85,91 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (1)
93,15 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (2)
95,92
Економія: -12,41 грн
83,51 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (4)
102,99
Економія: -19,48 грн
83,51 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
Всього: упаковка (1)
93,15 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 42 хв
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
86,70 грн