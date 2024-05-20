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Антимігрен-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер, №1 - Одеса (79697) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 22 аптеках
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, вул. Дворянська, 28
Всього: упаковка (1)
36,82
Економія: -5,38 грн
31,44 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, перех. Соборна / Садова, 2/20
Всього: упаковка (1)
27,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, вул. Грецька, 45
Всього: упаковка (1)
34,43
Економія: -5,51 грн
28,92 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, вул. Грецька, 45
Всього: упаковка (2)
33,30 грн
Аптека tas
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, перех. Катерининська / Троїцька, 50/39
Всього: упаковка (1)
30,19 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, вул. Катерининська, 72
Всього: упаковка (2)
32,70
Економія: -3,78 грн
28,92 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, вул. Пушкінська, 83
Всього: упаковка (1)
40,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, вул. Канатна, 78
Всього: упаковка (1)
33,30 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, пров. Семафорний, 4
Всього: упаковка (1)
41,90
Економія: -12,10 грн
29,80 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
Всього: упаковка (1)
30,06 грн
Аптека enter
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, вул. Армійська, 8-Б
Всього: упаковка (1)
31,50 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, вул. Космонавтів, 9
Всього: упаковка (2)
31,50 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, вул. Петрова Генерала, 16
Всього: упаковка (1)
33,40 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, дорога Фонтанська, 19
Всього: упаковка (1)
33,40 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, просп. Небесної Сотні, 5
Всього: упаковка (1)
33,20 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, просп. Небесної Сотні, 10
Всього: упаковка (5)
33,40 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, бульв. Десантний, 1
Всього: упаковка (6)
36,80
Економія: -7,88 грн
28,92 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Палія Семена, 93-А
Всього: упаковка (1)
35,45
Економія: -1,06 грн
34,39 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, просп. Добровольського, 123
Всього: упаковка (1)
32,40
Економія: -3,48 грн
28,92 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Одеса, вул. Палія Семена, 118
Всього: упаковка (1)
33,40 грн