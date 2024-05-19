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Антимігрен-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер, №1 - Львів (79697) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 67 аптеках
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (1)
28,33 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (2)
32,30
Економія: -3,38 грн
28,92 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: упаковка (1)
34,70 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (3)
34,30
Економія: -5,38 грн
28,92 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (1)
34,04
Економія: -5,12 грн
28,92 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (1)
41,90
Економія: -13,10 грн
28,80 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (5)
30,80
Економія: -1,88 грн
28,92 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (4)
45,10
Економія: -16,18 грн
28,92 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (16)
36,31
Економія: -7,39 грн
28,92 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
39,70
Економія: -10,78 грн
28,92 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (2)
47,30
Економія: -18,38 грн
28,92 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (2)
31,49
Економія: -2,16 грн
29,33 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
Всього: упаковка (17)
47,20
Економія: -18,28 грн
28,92 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Львів, вул. Куліша, 47
Всього: упаковка (2)
26,51 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Львів, вул. Горської, 9
Всього: упаковка (1)
39,00
Економія: -10,08 грн
28,92 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Львів, пл. Липнева, 10
Всього: упаковка (1)
32,94
Економія: -4,02 грн
28,92 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:30
Львів, вул. Під Дубом, 7-Б
Всього: упаковка (2)
41,90
Економія: -13,10 грн
28,80 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Львів, вул. Городоцька, 153
Всього: упаковка (1)
34,50
Економія: -5,70 грн
28,80 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Моршинська, 2
Всього: упаковка (1)
32,90 грн
Подорожник
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Відчинено Цілодобово
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 59
Всього: упаковка (2)
31,20
Економія: -2,28 грн
28,92 грн