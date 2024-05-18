Антимігрен-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер, №1 - Харків (79697) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 13 аптеках
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Харків, пл. Захисників України, 7/8
Аптека доброго дня
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Харків, вул. Сумська, 73
Аптека твоєї родини
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Золочівська, 27
Аптека24
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Харків, проїзд Стадіонний, 17-А
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Бажаємо здоров'я
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Харків, просп. Альошина Архітектора, 5
Астарта
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Харків, вул. Тарасенка Георгія, 39
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Астарта
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Харків, просп. Науки, 64
Класна аптека
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Харків, просп. Людвіга Свободи, 43
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
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Дергачі, вул. Вокзальна, 70
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Андріївка, вул. Центральна, 4
Подорожник
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Донець, вул. Спортивна, 28-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Красноград, пл. Базарна, -
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Красноград, вул. Полтавська, 91
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Охтирка, вул. Перемоги, 11
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Охтирка, пров. Харківський, 3
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Охтирка, пл. Успенська, 3
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Ізюм, вул. Старопоштова, 16
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Лозова, вул. Павлоградська, 48
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Лозова, вул. Благовіщенська, 13
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Лозова, м-н 2-й, 38
Аптеки україни
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 18 хв
Полтава, вул. Панянка, 65-Б
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, просп. Миру, 30-А