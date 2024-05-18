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Антимігрен-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер, №1 - Харків (79697) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 13 аптеках
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється за 18 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (1)
38,50
Економія: -9,30 грн
29,20 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 73
Всього: упаковка (2)
40,70
Економія: -11,90 грн
28,80 грн
Аптека твоєї родини
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Золочівська, 27
Всього: упаковка (2)
26,51 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється за 18 хв
Харків, проїзд Стадіонний, 17-А
Всього: упаковка (1)
37,60 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Всього: упаковка (1)
34,70
Економія: -5,33 грн
29,37 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 5
Всього: упаковка (1)
29,10 грн
Астарта
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Тарасенка Георгія, 39
Всього: упаковка (1)
34,00 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Суздальські Ряди, 9
Всього: упаковка (2)
34,50 грн
Астарта
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Зачинено
Харків, просп. Малої Любові, 4
Всього: упаковка (1)
34,50 грн
Астарта
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 147
Всього: упаковка (1)
34,00 грн
Астарта
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Науки, 64
Всього: упаковка (1)
34,00 грн
Класна аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 43
Всього: упаковка (1)
34,00 грн
Аптека твого міста
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Всього: упаковка (1)
31,50 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 18 хв
Дергачі, вул. Вокзальна, 70
Всього: упаковка (1)
26,63 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Андріївка, вул. Центральна, 4
Всього: упаковка (1)
26,51 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Донець, вул. Спортивна, 28-А
Всього: упаковка (5)
45,13
Економія: -16,21 грн
28,92 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Красноград, пл. Базарна, -
Всього: упаковка (1)
31,71 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Красноград, вул. Полтавська, 91
Всього: упаковка (1)
30,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Охтирка, вул. Перемоги, 11
Всього: упаковка (1)
31,81
Економія: -2,89 грн
28,92 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Охтирка, пров. Харківський, 3
Всього: упаковка (1)
32,91
Економія: -3,99 грн
28,92 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Охтирка, пл. Успенська, 3
Всього: упаковка (1)
26,51 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Ізюм, вул. Старопоштова, 16
Всього: упаковка (2)
26,51 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Лозова, вул. Павлоградська, 48
Всього: упаковка (2)
27,01
Економія: -1,20 грн
25,81 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Лозова, вул. Благовіщенська, 13
Всього: упаковка (2)
37,70
Економія: -8,50 грн
29,20 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Лозова, м-н 2-й, 38
Всього: упаковка (2)
38,10
Економія: -8,90 грн
29,20 грн
Аптеки україни
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Відчинено Зачиняється за 18 хв
Полтава, вул. Панянка, 65-Б
Всього: упаковка (1)
35,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, просп. Миру, 30-А
Всього: упаковка (1)
31,61 грн