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Антимігрен-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (79697) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 22 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
Всього: упаковка (1)
28,37 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (2)
31,84
Економія: -2,63 грн
29,21 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
Всього: упаковка (3)
36,00 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1-Л
Всього: упаковка (3)
35,10
Економія: -6,18 грн
28,92 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 72-А
Всього: упаковка (3)
30,19 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Короленка, 3-Б
Всього: упаковка (1)
40,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (3)
34,50
Економія: -5,30 грн
29,20 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 15
Всього: упаковка (1)
30,09 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 46
Всього: упаковка (6)
39,80
Економія: -10,88 грн
28,92 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7
Всього: упаковка (2)
34,10
Економія: -4,90 грн
29,20 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 119
Всього: упаковка (3)
38,50
Економія: -9,30 грн
29,20 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
Всього: упаковка (13)
36,30
Економія: -7,50 грн
28,80 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 2
Всього: упаковка (1)
31,61 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Лисиченко Марії, 21
Всього: упаковка (2)
32,20
Економія: -3,28 грн
28,92 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, бульв. Платонова, 3-А
Всього: упаковка (1)
34,03
Економія: -5,11 грн
28,92 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Березинська, 23-А
Всього: упаковка (1)
36,41
Економія: -7,49 грн
28,92 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Слави, 40
Всього: упаковка (2)
40,00 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Калинова, 74-К
Всього: упаковка (1)
30,05 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 111
Всього: упаковка (1)
28,37 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 29
Всього: упаковка (1)
30,20 грн