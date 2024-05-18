Антимігрен-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (79697) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 22 аптеках
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Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
Нє болєй
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Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Аптека24
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Дніпро, вул. Незалежності, 27
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1-Л
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 72-А
Аптека24
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Дніпро, вул. Короленка, 3-Б
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Науки, 171
Мед-сервіс
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Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 15
Подорожник
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Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 46
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 119
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (13)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 2
Аптека бам
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Лисиченко Марії, 21
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, бульв. Платонова, 3-А
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Березинська, 23-А
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Слави, 40
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Калинова, 74-К
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Слобожанський, 111
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 29