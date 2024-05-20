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Антимігрен-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 100 мг блістер, №3 - Одеса (79696) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 275 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (1)
165,60 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 39/4
Всього: упаковка (1)
230,20
Економія: -64,80 грн
165,40 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
Всього: упаковка (2)
188,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (5)
193,01
Економія: -27,13 грн
165,88 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
Всього: упаковка (2)
190,50 грн
Меліса
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Одеса, вул. Скісна, 10-А
Всього: упаковка (2)
177,00 грн
Колонтаївська
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
Всього: упаковка (2)
172,20 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
Всього: упаковка (4)
187,60 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
Всього: упаковка (2)
161,30 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (7)
190,77
Економія: -26,84 грн
163,93 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
Всього: упаковка (1)
180,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (2)
165,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (2)
193,25
Економія: -29,32 грн
163,93 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (2)
180,50
Економія: -21,12 грн
159,38 грн
Софія
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 32
Всього: упаковка (2)
172,20 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Одеса, вул. Пастера, 12
Всього: упаковка (4)
176,68 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (1)
165,60 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Одеса, вул. Дворянська, 28
Всього: упаковка (1)
203,20
Економія: -32,83 грн
170,37 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (5)
189,20
Економія: -25,13 грн
164,07 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
164,90 грн