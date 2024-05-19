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Антимігрен-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 100 мг блістер, №3 - Львів (79696) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 260 аптеках
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 59
Всього: упаковка (1)
202,92
Економія: -32,78 грн
170,14 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
165,60 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (2)
194,95
Економія: -29,15 грн
165,80 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (2)
179,84
Економія: -20,45 грн
159,39 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: упаковка (1)
180,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: упаковка (1)
165,80 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 11
Всього: упаковка (1)
230,20
Економія: -70,90 грн
159,30 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
Всього: упаковка (1)
164,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (3)
179,81
Економія: -20,42 грн
159,39 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (3)
196,99
Економія: -37,60 грн
159,39 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (2)
164,00 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (2)
191,63
Економія: -27,76 грн
163,87 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Львів, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (1)
230,20
Економія: -70,90 грн
159,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1)
190,90
Економія: -27,14 грн
163,76 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (1)
164,00 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (3)
179,81
Економія: -20,42 грн
159,39 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (4)
204,99
Економія: -45,60 грн
159,39 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (3)
188,99
Економія: -29,60 грн
159,39 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
Всього: упаковка (1)
164,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
181,50 грн