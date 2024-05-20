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Антимігрен-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 100 мг блістер, №1 - Одеса (32291) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 29 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (1)
50,71 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Одеса, вул. Дворянська, 28
Всього: упаковка (1)
70,22
Економія: -10,26 грн
59,96 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
Всього: упаковка (2)
50,71 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Одеса, вул. Пастера, 31
Всього: упаковка (1)
50,71 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 33
Всього: упаковка (1)
59,30 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Одеса, вул. Грецька, 45
Всього: упаковка (4)
63,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Одеса, вул. Грецька, 46
Всього: упаковка (1)
55,30 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 125/3
Всього: упаковка (1)
64,60 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Одеса, вул. Катерининська, 48
Всього: упаковка (2)
59,30 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Польська, 14
Всього: упаковка (2)
64,20 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Одеса, вул. Канатна, 78
Всього: упаковка (1)
63,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Одеса, бульв. Італійський, 11
Всього: упаковка (2)
50,71 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
Всього: упаковка (1)
57,23 грн
Аптека enter
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Одеса, вул. Армійська, 8-Б
Всього: упаковка (1)
63,50 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Одеса, вул. Космонавтів, 9
Всього: упаковка (1)
63,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Одеса, вул. Космонавтів, 15
Всього: упаковка (1)
50,71 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Одеса, вул. Черняховського, 1-А
Всього: упаковка (5)
63,50 грн
Вероніка
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Одеса, вул. Посмітного, 19
Всього: упаковка (1)
63,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Одеса, просп. Небесної Сотні, 10
Всього: упаковка (1)
50,48 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Одеса, вул. Левітана, 101
Всього: упаковка (1)
64,60 грн