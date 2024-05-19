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Антимігрен-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 100 мг блістер, №1 - Львів (32291) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 36 аптеках
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: упаковка (1)
64,60 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (1)
59,42
Економія: -4,42 грн
55,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
50,48 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (1)
50,52
Економія: -1,91 грн
48,61 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Львів, пл. Липнева, 10
Всього: упаковка (1)
62,99
Економія: -7,99 грн
55,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Львів, вул. Франка Івана, 7
Всього: упаковка (2)
50,48 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Моршинська, 2
Всього: упаковка (1)
69,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Львів, вул. Чернігівська, 6
Всього: упаковка (1)
50,48 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Окуневського, 3
Всього: упаковка (2)
68,80 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 77
Всього: упаковка (1)
67,50
Економія: -2,03 грн
65,47 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Замарстинівська, 122
Всього: упаковка (1)
67,30 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Липи Юрія, 20
Всього: упаковка (1)
65,90 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Садова, 2-А
Всього: упаковка (1)
67,70
Економія: -2,03 грн
65,67 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Садова, 2-А
Всього: упаковка (1)
54,00 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Караффи-Корбут Софії, 22-А
Всього: упаковка (1)
63,30 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Львів, вул. Мазепи, 1-Б
Всього: упаковка (1)
63,20
Економія: -1,90 грн
61,30 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 65
Всього: упаковка (2)
79,30
Економія: -23,70 грн
55,60 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Володимира Великого, 61
Всього: упаковка (1)
63,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Мазепи, 12
Всього: упаковка (1)
68,99
Економія: -13,99 грн
55,00 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Личаківська, 152
Всього: упаковка (1)
65,70 грн