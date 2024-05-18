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Антимігрен-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 100 мг блістер, №1 - Харків (32291) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 17 аптеках
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 144
Всього: упаковка (1)
65,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 18 хв
Харків, просп. Ювілейний, 32/186
Всього: упаковка (1)
63,50
Економія: -7,35 грн
56,15 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 18 хв
Харків, проїзд Стадіонний, 5-А
Всього: упаковка (1)
63,59
Економія: -7,66 грн
55,93 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється за 18 хв
Харків, проїзд Стадіонний, 17-А
Всього: упаковка (1)
68,50 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 18 хв
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 88-Б
Всього: упаковка (1)
60,36 грн
Мiська сiмейна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 3
Всього: упаковка (1)
58,95 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 5
Всього: упаковка (1)
55,10 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 18 хв
Харків, вул. Грицевця Сергія, 35-В
Всього: упаковка (1)
67,19
Економія: -11,37 грн
55,82 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Суздальські Ряди, 9
Всього: упаковка (1)
64,50 грн
Астарта
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Зачинено
Харків, просп. Малої Любові, 4
Всього: упаковка (1)
62,00 грн
Астарта
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 147
Всього: упаковка (1)
64,50 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 31
Всього: упаковка (1)
65,00 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Мисли Мирослава, 50
Всього: упаковка (1)
53,00 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється за 18 хв
Харків, вул. Танкопія, 23
Всього: упаковка (1)
65,00 грн
Класна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 295
Всього: упаковка (3)
65,00 грн
Астарта
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Шарикова, 37
Всього: упаковка (2)
62,00 грн
Класна аптека
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Харків, вул. Грицевця Сергія, 29
Всього: упаковка (1)
64,50 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Люботин, вул. Шевченка Тараса, 104-Б
Всього: упаковка (1)
50,48 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 48 хв
Люботин, пл. Соборна, 1-В
Всього: упаковка (2)
55,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Валки, просп. Героїв Чорнобиля, 1
Всього: упаковка (2)
68,50
Економія: -13,50 грн
55,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Первомайський, м-н 1/2, 46
Всього: упаковка (1)
50,48 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Первомайський, м-н 4-й, 5
Всього: упаковка (1)
50,71 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Красноград, пл. Базарна, -
Всього: упаковка (1)
60,18 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Ізюм, вул. Хмельницька, 2/1
Всього: упаковка (1)
54,01 грн
Аптеки україни
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Відчинено Зачиняється за 18 хв
Полтава, вул. Панянка, 65-Б
Всього: упаковка (1)
71,00 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, просп. Миру, 30-А
Всього: упаковка (1)
60,09 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Соборності, 76
Всього: упаковка (1)
50,71 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 65-А
Всього: упаковка (1)
50,48 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Європейська, 147
Всього: упаковка (2)
50,48 грн