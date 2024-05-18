Антимігрен-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 100 мг блістер, №1 - Харків (32291) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 17 аптеках
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 144
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Харків, просп. Ювілейний, 32/186
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Харків, проїзд Стадіонний, 17-А
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Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 88-Б
Мiська сiмейна аптека
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Харків, просп. Альошина Архітектора, 3
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Харків, просп. Альошина Архітектора, 5
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Харків, вул. Грицевця Сергія, 35-В
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Харків, вул. Суздальські Ряди, 9
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Харків, просп. Малої Любові, 4
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 147
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Харків, вул. 23-го Серпня, 31
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Харків, вул. Мисли Мирослава, 50
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Харків, вул. Танкопія, 23
Класна аптека
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Харків, просп. Героїв Харкова, 295
Астарта
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Харків, вул. Шарикова, 37
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Класна аптека
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Харків, вул. Грицевця Сергія, 29
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Люботин, вул. Шевченка Тараса, 104-Б
Бажаємо здоров'я
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Люботин, пл. Соборна, 1-В
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Валки, просп. Героїв Чорнобиля, 1
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Первомайський, м-н 1/2, 46
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Первомайський, м-н 4-й, 5
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Красноград, пл. Базарна, -
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Ізюм, вул. Хмельницька, 2/1
Аптеки україни
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Всього: упаковка (1)
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Полтава, вул. Панянка, 65-Б
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, просп. Миру, 30-А
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Соборності, 76
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Полтава, вул. Шевченка Тараса, 65-А
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Полтава, вул. Європейська, 147