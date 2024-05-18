Антимігрен-Здоров'я таблетки, вкриті оболонкою 100 мг блістер, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (32291) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 14 аптеках
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Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
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Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
Бажаємо здоров'я
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Дніпро, пров. Штурманський, 7
Подорожник
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Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 119-Д
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 72-А
Аптека копійка
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Дніпро, шосе Донецьке, 4
Мед-сервіс
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Дніпро, тупик Запорізький, 5
Аптека24
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Дніпро, вул. Короленка, 3-Б
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Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 15
Мед-сервіс
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Дніпро, просп. Слобожанський, 4
Мед-сервіс
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Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 102-Д
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Дніпро, бульв. Слави, 40
Нє болєй
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Дніпро, бульв. Слави, 3-Р
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Мед-сервіс
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Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 29
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Мурахтова, 2-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 139-В
Аптека твоєї родини
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 37
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Звенигородська, 1
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 14