Атропін-Дарниця® розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл контурна чарункова упаковка, пачка, №10 - Дніпро (Дніпропетровськ) (31662) Лікарський препарат - ціни
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Всього: упаковка (2), ампула (2)
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Всього: упаковка (2), ампула (1)
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Дніпро, вул. Ближня, 31
Нє болєй
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Подорожник
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Всього: ампула (6)
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1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
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Дніпро, вул. Робоча, 95
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Всього: розчин для ін'єкцій (8)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 125
Подорожник
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Всього: розчин для ін'єкцій (5)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
Бажаємо здоров'я
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Всього: ампула (6)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Штурманський, 7