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Ампісульбін® порошок для розчину для ін'єкцій 1,5 г флакон, №1 - Львів (33029) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 29 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (5)
88,60 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (4)
108,50
Економія: -18,21 грн
90,29 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1)
103,55
Економія: -8,95 грн
94,60 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Львів, пл. Липнева, 10
Всього: упаковка (4)
96,99
Економія: -6,70 грн
90,29 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Васильківського, 1
Всього: упаковка (10)
128,99
Економія: -38,70 грн
90,29 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Львів, вул. Городоцька, 159
Всього: упаковка (5)
88,51 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Львів, вул. Франка Івана, 82
Всього: упаковка (2)
93,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Львів, вул. Чернігівська, 6
Всього: упаковка (5)
94,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Личаківська, 55
Всього: упаковка (2)
102,95 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Руфа Юрія, 11-А
Всього: упаковка (1)
102,95 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Руфа Юрія, 15
Всього: упаковка (3)
113,50
Економія: -23,21 грн
90,29 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Львів, вул. Сковороди Григорія, 18
Всього: упаковка (1)
102,80
Економія: -8,91 грн
93,89 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Львів, вул. Княгині Ольги, 100-Л
Всього: упаковка (4)
88,51 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Львів, вул. Петлюри Симона, 2
Всього: упаковка (5)
88,51 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Львів, вул. Любінська, 96
Всього: упаковка (7)
100,33 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Мазепи, 12
Всього: упаковка (1)
112,50
Економія: -22,21 грн
90,29 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Навроцького, 23
Всього: упаковка (4)
129,99
Економія: -39,70 грн
90,29 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Львів, вул. Княгині Ольги, 69-А
Всього: упаковка (1)
103,92
Економія: -6,30 грн
97,62 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Навроцького, 23
Всього: упаковка (5)
112,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Навроцького, 23
Всього: упаковка (6)
125,50
Економія: -35,21 грн
90,29 грн