Ампісульбін® порошок для розчину для ін'єкцій 1,5 г флакон, №1 - Київ (33029) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 86 аптеках
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Київ, вул. Хрещатик, 22
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Київ, вул. Хрещатик, 13
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Аптека низьких цін
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Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (5)
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Київ, вул. Січових Стрільців, 21
Подорожник
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Всього: упаковка (12)
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Київ, вул. Нижній Вал, 31
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Саксаганського / Старовокзальна, 147/5
Аптека копійка
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Всього: упаковка (42)
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Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
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Київ, бульв. Лесі Українки, 24
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Київ, вул. Липківського Василя, 3
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Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1-А
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Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Аптека оптових цін
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Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Солом'янська, 33
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Деревлянська / Білоруська, 12/42
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Деревлянська / Білоруська, 12/42
Подорожник
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Київ, перех. Деревлянська / Білоруська, 12/42
Мiська сiмейна аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (15)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
Аптека вашої сім'ї
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15