Ампісульбін® порошок для розчину для ін'єкцій 1,5 г флакон, №1 - Харків (33029) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 11 аптеках
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (65)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється за 49 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека шар@
Детальніше
Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється за 19 хв
Харків, вул. Данилевського, 6
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 23
Аптека бам
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 49 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Героїв Праці, 17
Мiська сiмейна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 3
Аптека
Детальніше
Всього: упаковка (50)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Балакірєва, 17-А
В інших містах:
Аптека
Детальніше
Всього: упаковка (10)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, в'їзд Балакірєва, 1
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Валки, пл. Центральна, 3
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Перещепине, вул. Шевченка Тараса, 25
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Бідного Олександра, 16
Досвід довіра допомога
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 24/37
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 65-А
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Оксанченка Олександра, 48
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Алмазна, 5
Аптека бам
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Алмазна, 6/11
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Мазепи Івана, 37
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Засумська, 1
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Іллінська, 12