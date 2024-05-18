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Ампісульбін® порошок для розчину для ін'єкцій 1,5 г флакон, №1 - Харків (33029) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (1)
101,85
Економія: -6,21 грн
95,64 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (65)
106,99 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (2)
103,09 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (3)
110,35
Економія: -13,31 грн
97,04 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 19 хв
Харків, вул. Данилевського, 6
Всього: упаковка (4)
103,83
Економія: -6,53 грн
97,30 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 23
Всього: упаковка (1)
101,91
Економія: -10,35 грн
91,56 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
Всього: упаковка (2)
105,50
Економія: -15,21 грн
90,29 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Героїв Праці, 17
Всього: упаковка (1)
94,26 грн
Мiська сiмейна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 3
Всього: упаковка (1)
96,74 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Балакірєва, 17-А
Всього: упаковка (50)
116,00 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, в'їзд Балакірєва, 1
Всього: упаковка (10)
113,50 грн
В інших містах:
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Валки, пл. Центральна, 3
Всього: упаковка (1)
99,88 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Перещепине, вул. Шевченка Тараса, 25
Всього: упаковка (5)
88,51 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Бідного Олександра, 16
Всього: упаковка (2)
116,50
Економія: -26,21 грн
90,29 грн
Досвід довіра допомога
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 24/37
Всього: упаковка (1)
100,65 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 65-А
Всього: упаковка (5)
88,51 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Оксанченка Олександра, 48
Всього: упаковка (5)
88,51 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Алмазна, 5
Всього: упаковка (2)
98,92
Економія: -4,31 грн
94,61 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Алмазна, 6/11
Всього: упаковка (1)
104,99
Економія: -14,70 грн
90,29 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Мазепи Івана, 37
Всього: упаковка (1)
104,99
Економія: -14,70 грн
90,29 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Засумська, 1
Всього: упаковка (1)
100,46 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Іллінська, 12
Всього: упаковка (3)
91,96 грн