Ампісульбін® порошок для розчину для ін'єкцій 1,5 г флакон, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (33029) Лікарський препарат - ціни
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