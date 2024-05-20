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Ациклостад® крем 5 % туба 2 г, №1 - Запоріжжя (32342) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 52 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1)
109,50
Економія: -12,66 грн
96,84 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (2)
98,95
Економія: -4,95 грн
94,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
83,72
Економія: -2,47 грн
81,25 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (1)
103,44
Економія: -6,31 грн
97,13 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (2)
106,42
Економія: -5,52 грн
100,90 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
Всього: упаковка (1)
93,53
Економія: -5,04 грн
88,49 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
Всього: упаковка (1)
106,78
Економія: -9,94 грн
96,84 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 56-А
Всього: упаковка (1)
109,81
Економія: -12,61 грн
97,20 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 15-А
Всього: упаковка (1)
94,28
Економія: -4,09 грн
90,19 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
Всього: упаковка (1)
103,95
Економія: -5,05 грн
98,90 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 32
Всього: упаковка (1)
93,44
Економія: -6,11 грн
87,33 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 51-Д
Всього: упаковка (1)
93,29
Економія: -4,96 грн
88,33 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 51
Всього: упаковка (1)
108,60
Економія: -11,84 грн
96,76 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 129-Б
Всього: упаковка (1)
106,80
Економія: -5,80 грн
101,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Святого Миколая, 53-А
Всього: упаковка (1)
85,68
Економія: -3,47 грн
82,21 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 30
Всього: упаковка (1)
92,89
Економія: -3,69 грн
89,20 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 59
Всього: упаковка (2)
78,88
Економія: -4,94 грн
73,94 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (1)
101,49
Економія: -4,49 грн
97,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (2)
90,52 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Перспективна, 6
Всього: упаковка (1)
91,74
Економія: -5,40 грн
86,34 грн