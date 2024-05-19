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Ациклостад® крем 5 % туба 2 г, №1 - Львів (32342) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 31 аптеці
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (1)
102,15
Економія: -10,35 грн
91,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (2)
91,07
Економія: -4,03 грн
87,04 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
102,15
Економія: -10,35 грн
91,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (1)
103,63
Економія: -11,83 грн
91,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (1)
111,31
Економія: -19,51 грн
91,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
107,50
Економія: -15,70 грн
91,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1)
103,64
Економія: -9,30 грн
94,34 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (1)
102,15
Економія: -10,35 грн
91,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 10
Всього: упаковка (1)
89,73
Економія: -3,39 грн
86,34 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 1
Всього: упаковка (1)
108,76
Економія: -11,92 грн
96,84 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Львів, вул. Моршинська, 2
Всього: упаковка (1)
112,86 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чернігівська, 6
Всього: упаковка (1)
82,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 100-Л
Всього: упаковка (1)
87,90 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 101
Всього: упаковка (1)
107,20
Економія: -8,09 грн
99,11 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 115
Всього: упаковка (1)
95,85
Економія: -0,78 грн
95,07 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Петлюри Симона, 2-А
Всього: упаковка (2)
94,31
Економія: -5,98 грн
88,33 грн
Пульс
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Львів, вул. Володимира Великого, 61
Всього: упаковка (1)
104,06 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 105-А
Всього: упаковка (1)
92,25
Економія: -5,91 грн
86,34 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Мазепи, 12
Всього: упаковка (1)
98,68
Економія: -6,29 грн
92,39 грн
Пульс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Патона, 2/7
Всього: упаковка (1)
110,97 грн