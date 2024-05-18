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Ациклостад® крем 5 % туба 2 г, №1 - Харків (32342) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 46 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (1)
103,16
Економія: -3,56 грн
99,60 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (2)
103,10
Економія: -3,10 грн
100,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
94,18
Економія: -4,31 грн
89,87 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (2)
89,53
Економія: -3,82 грн
85,71 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Всього: упаковка (1)
99,24
Економія: -2,94 грн
96,30 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 19 хв
Харків, вул. Данилевського, 6
Всього: упаковка (1)
106,28
Економія: -6,68 грн
99,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Всього: упаковка (2)
104,86
Економія: -4,41 грн
100,45 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Харків, вул. Космічна, 23
Всього: упаковка (1)
110,53
Економія: -13,15 грн
97,38 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 23
Всього: упаковка (1)
102,80
Економія: -10,54 грн
92,26 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 27
Всього: упаковка (1)
104,57
Економія: -5,91 грн
98,66 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Гагаріна, 167
Всього: упаковка (3)
108,91
Економія: -8,73 грн
100,18 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 67-А
Всього: упаковка (1)
102,47
Економія: -3,02 грн
99,45 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 19 хв
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1)
108,76
Економія: -11,73 грн
97,03 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 19 хв
Харків, вул. Дерев'янка, 56
Всього: упаковка (1)
90,86
Економія: -3,53 грн
87,33 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
Всього: упаковка (1)
92,16
Економія: -5,82 грн
86,34 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (3)
103,41
Економія: -6,38 грн
97,03 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 38
Всього: упаковка (1)
84,78
Економія: -5,27 грн
79,51 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 49 хв
Харків, вул. Старицького, 16
Всього: упаковка (1)
91,93
Економія: -3,60 грн
88,33 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 19 хв
Харків, просп. Ювілейний, 32/186
Всього: упаковка (1)
90,71
Економія: -3,71 грн
87,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 19 хв
Харків, просп. Ювілейний, 32-Б
Всього: упаковка (1)
103,50
Економія: -11,70 грн
91,80 грн