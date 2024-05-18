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Ациклостад® крем 5 % туба 2 г, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (32342) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 94 аптеках
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (2)
103,98
Економія: -6,07 грн
97,91 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (1)
101,98
Економія: -3,32 грн
98,66 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Всього: упаковка (1)
104,99
Економія: -13,19 грн
91,80 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (1)
103,09
Економія: -4,19 грн
98,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (1)
106,27
Економія: -6,97 грн
99,30 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (2)
102,53
Економія: -6,53 грн
96,00 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (1)
90,65
Економія: -3,18 грн
87,47 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
Всього: упаковка (1)
102,06
Економія: -6,25 грн
95,81 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (1)
100,35
Економія: -3,45 грн
96,90 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
Всього: упаковка (1)
106,55
Економія: -7,89 грн
98,66 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
Всього: упаковка (1)
100,07
Економія: -3,23 грн
96,84 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Всього: упаковка (1)
108,95
Економія: -12,11 грн
96,84 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
Всього: упаковка (1)
90,50
Економія: -3,50 грн
87,00 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 125
Всього: упаковка (1)
100,59
Економія: -4,69 грн
95,90 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
Всього: упаковка (1)
98,90
Економія: -3,89 грн
95,01 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 119-Д
Всього: упаковка (1)
110,98
Економія: -19,18 грн
91,80 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Привокзальна, 3
Всього: упаковка (1)
89,18
Економія: -3,38 грн
85,80 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
Всього: упаковка (1)
92,41
Економія: -5,08 грн
87,33 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
Всього: упаковка (2)
91,51
Економія: -3,42 грн
88,09 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Старомостова, 3-Д
Всього: упаковка (1)
107,44
Економія: -10,39 грн
97,05 грн