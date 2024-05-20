Бензилпеніцилін порошок для розчину для ін'єкцій 1000000 ОД флакон, №1 - Львів (7284) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 194 аптеках
D.s.
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (10)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Аптека сальве
Детальніше
Всього: упаковка (9)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Аптека бам
Детальніше
Всього: упаковка (15)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (10)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (43)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 5
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Аптека бам
Детальніше
Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Свободи, 49
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (15)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (10)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
D.s.
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Кропивницького, 2
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
D.s.
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Стара, 1
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102