Бензилпеніцилін порошок для розчину для ін'єкцій 1000000 ОД флакон, №1 - Харків (7284) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 227 аптеках
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (10)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (20)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (10)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
Перша аптека
Детальніше
Всього: упаковка (40)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Перша аптека
Детальніше
Всього: упаковка (90)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
1 соціальна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Аптека низькі ціни №1
Детальніше
Всього: упаковка (11)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (34)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (17)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Університетська, 33
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (16)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2