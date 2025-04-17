Дезаміноокситоцин (Desaminooxytocinum)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 93 аптеках у Київ
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
919,30
Економія при броні: -139,72 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
916,80
Економія при броні: -30,99 грн
Віталюкс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, узвіз Кловський, 14/24
1.8 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 42
1.9 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
Віталюкс
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72-А
2.1 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
2.2 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
817,00
Економія при броні: -57,19 грн
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 9
2.3 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Печерська, 1
2.4 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 71/6
2.5 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
763,90
Економія при броні: -35,00 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2-А
2.6 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.6 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Предславинська, 9
2.6 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
965,18
Економія при броні: -112,35 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лаврська, 8
2.6 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
968,00
Економія при броні: -147,11 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
2.7 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 1-А
2.9 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 112
3.1 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
898,39
Економія при броні: -33,73 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ісаакяна, 2
3.1 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
965,18
Економія при броні: -146,71 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
3.3 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 34
3.6 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
3.6 км
Дезаміноокситоцин таблетки 50 МО блістер №10
Гріндекс