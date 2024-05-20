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Амлодипін-Астрафарм таблетки 10 мг блістер, №30 - Запоріжжя (77311) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 36 аптеках
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (1)
34,94 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 17 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (2)
37,70
Економія: -5,22 грн
32,48 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (3)
37,72
Економія: -5,24 грн
32,48 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (3)
34,90 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
Всього: упаковка (1)
37,50
Економія: -5,02 грн
32,48 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 7
Всього: упаковка (1)
36,09 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
Всього: таблетки (20)
32,75
Економія: -1,40 грн
31,35 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
Всього: упаковка (3)
37,89
Економія: -5,41 грн
32,48 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
Всього: упаковка (8)
37,73
Економія: -5,25 грн
32,48 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
Всього: упаковка (2)
37,90
Економія: -5,42 грн
32,48 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Запоріжжя, вул. Запорізька, 1-Б
Всього: упаковка (1)
37,60 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 131
Всього: упаковка (1)
34,45 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Бочарова, 1
Всього: упаковка (2)
34,37 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (13)
37,73
Економія: -5,25 грн
32,48 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (1)
34,93 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 222
Всього: упаковка (1)
17,97 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Базарна, 9-Б
Всього: упаковка (6)
37,90
Економія: -5,42 грн
32,48 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 2-А
Всього: упаковка (3)
34,92 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 19
Всього: упаковка (2)
37,90
Економія: -5,42 грн
32,48 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (2)
37,19
Економія: -6,89 грн
30,30 грн