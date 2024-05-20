Амлодипін-Астрафарм таблетки 10 мг блістер, №30 - Запоріжжя (77311) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 36 аптеках
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Мед-сервіс
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Економна аптека
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Запоріжжя, просп. Металургів, 14
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Економна аптека
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Запоріжжя, просп. Соборний, 222
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Запоріжжя, вул. Базарна, 9-Б
Мед-сервіс
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Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 2-А
Подорожник
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Запоріжжя, вул. Космічна, 19
Народна аптека
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Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12