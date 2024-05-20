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Амлодипін-Астрафарм таблетки 10 мг блістер, №30 - Одеса (77311) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 41 аптеці
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (6)
34,78
Економія: -2,30 грн
32,48 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Одеса, вул. Дворянська, 28
Всього: упаковка (1)
36,64
Економія: -1,27 грн
35,37 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (9)
37,70
Економія: -5,22 грн
32,48 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Одеса, вул. Преображенська, 29
Всього: упаковка (1)
37,82
Економія: -5,34 грн
32,48 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Одеса, вул. Грецька, 45
Всього: упаковка (2)
37,70
Економія: -5,22 грн
32,48 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Одеса, вул. Преображенська, 65
Всього: упаковка (2)
38,71
Економія: -3,08 грн
35,63 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Одеса, вул. Преображенська, 82
Всього: упаковка (4)
37,84
Економія: -5,36 грн
32,48 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Одеса, вул. Катерининська, 72
Всього: упаковка (2)
37,32
Економія: -4,84 грн
32,48 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 56
Всього: упаковка (2)
37,72
Економія: -5,24 грн
32,48 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 71
Всього: упаковка (4)
33,28
Економія: -0,80 грн
32,48 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 71
Всього: упаковка (4)
37,70
Економія: -5,22 грн
32,48 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Одеса, вул. Канатна, 72
Всього: упаковка (1)
32,79
Економія: -2,38 грн
30,41 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Одеса, вул. Канатна, 77
Всього: упаковка (5)
32,48 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
Всього: упаковка (1)
29,05 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Одеса, вул. Філатова Академіка, 80
Всього: упаковка (11)
37,73
Економія: -5,25 грн
32,48 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Одеса, дорога Фонтанська, 2
Всього: упаковка (4)
37,73
Економія: -5,25 грн
32,48 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Одеса, вул. Філатова Академіка, 47/1
Всього: упаковка (2)
37,84
Економія: -2,19 грн
35,65 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Одеса, просп. Гагаріна Юрія, 16
Всього: упаковка (5)
37,36
Економія: -4,88 грн
32,48 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Одеса, вул. Філатова Академіка, 27
Всього: упаковка (2)
32,78
Економія: -0,30 грн
32,48 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Одеса, вул. Космонавтів, 1
Всього: упаковка (4)
37,74
Економія: -5,26 грн
32,48 грн