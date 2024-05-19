Всі аптеки України
ATC-класифікаціяЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СЕРЦЕВО-СУДИННУ СИСТЕМУАНТАГОНІСТИ КАЛЬЦІЮСЕЛЕКТИВНІ АНТАГОНІСТИ КАЛЬЦІЮ З ПЕРЕВАЖНОЮ ДІЄЮ НА СУДИНИПохідні дигідропіридинуАмлодипінАмлодипін-АстрафармЦіни в аптеках

Амлодипін-Астрафарм таблетки 10 мг блістер, №30 - Львів (77311) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 120 аптеках
Аптека сальве
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (2)
36,32 грн
Пульс
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 44 хв
Львів, вул. Леонтовича, 1
Всього: упаковка (2)
32,95 грн
Аптека бам
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (4)
37,70
Економія: -5,12 грн
32,58 грн
Пульс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
Всього: упаковка (1)
32,00 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (3)
36,05
Економія: -3,47 грн
32,58 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 44 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (2)
37,87
Економія: -5,29 грн
32,58 грн
Аптека бам
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (7)
37,63
Економія: -5,05 грн
32,58 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (5)
37,88
Економія: -5,30 грн
32,58 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 44 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (4)
35,13
Економія: -2,55 грн
32,58 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (7)
32,58 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 44 хв
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (2)
37,75
Економія: -5,17 грн
32,58 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (8)
37,90
Економія: -5,32 грн
32,58 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (7)
37,16
Економія: -4,58 грн
32,58 грн
Пульс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Міхновських, 31-А
Всього: упаковка (3)
34,20 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (7)
32,58 грн
Пульс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, перех. Чупринки Генерала / Левинського І., 43/10
Всього: упаковка (3)
32,95 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
Всього: таблетки (10)
33,30
Економія: -0,72 грн
32,58 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
Всього: упаковка (5)
37,79
Економія: -5,21 грн
32,58 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 149
Всього: упаковка (4)
33,28
Економія: -0,70 грн
32,58 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Львів, вул. Горської, 9
Всього: упаковка (8)
37,84
Економія: -5,26 грн
32,58 грн