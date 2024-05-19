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Амлодипін-Астрафарм таблетки 10 мг блістер, №30 - Київ (77311) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 239 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
36,21 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (5)
39,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (5)
37,70
Економія: -5,12 грн
32,58 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
36,18 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (2)
37,69
Економія: -5,11 грн
32,58 грн
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 36-А
Всього: упаковка (3)
36,65 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
Всього: упаковка (2)
36,89
Економія: -4,31 грн
32,58 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (2)
33,96
Економія: -1,38 грн
32,58 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
Всього: упаковка (5)
32,58 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 31
Всього: упаковка (2)
37,71
Економія: -5,13 грн
32,58 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
Всього: упаковка (2)
33,47
Економія: -2,12 грн
31,35 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 15/9
Всього: упаковка (4)
37,75
Економія: -5,17 грн
32,58 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 15
Всього: упаковка (5)
34,37 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Глибочицька, 44
Всього: упаковка (4)
37,74
Економія: -5,16 грн
32,58 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Петлюри Симона / Жилянська, 23/126
Всього: упаковка (2)
37,90
Економія: -5,32 грн
32,58 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Велика Васильківська / Ділова, 84/20
Всього: упаковка (6)
37,89
Економія: -5,31 грн
32,58 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 71/6
Всього: упаковка (2)
34,42
Економія: -1,84 грн
32,58 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2-А
Всього: упаковка (1)
32,37 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лаврська, 8
Всього: упаковка (1)
37,88
Економія: -2,96 грн
34,92 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (6)
32,58 грн