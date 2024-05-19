Амлодипін-Астрафарм таблетки 10 мг блістер, №30 - Київ (77311) Лікарський препарат - ціни
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Київ, вул. Басейна, 15
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Аптека низьких цін
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Київ, вул. Саксаганського, 117
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Київ, вул. Князів Острозьких, 15
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Київ, вул. Глибочицька, 44
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Київ, перех. Петлюри Симона / Жилянська, 23/126
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Київ, перех. Велика Васильківська / Ділова, 84/20
Подорожник
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Київ, вул. Велика Васильківська, 71/6
Мед-сервіс
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Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2-А
Фармація
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Київ, вул. Лаврська, 8
Подорожник
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Київ, бульв. Лесі Українки, 24