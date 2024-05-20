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Амлодипін-Астрафарм таблетки 5 мг блістер, №30 - Запоріжжя (77308) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 36 аптеках
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (2)
24,92 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 17 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
Всього: упаковка (3)
27,03
Економія: -3,71 грн
23,32 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (1)
26,92
Економія: -3,60 грн
23,32 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (1)
24,92 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
Всього: упаковка (5)
26,94
Економія: -3,62 грн
23,32 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 7
Всього: упаковка (1)
25,79 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
Всього: упаковка (8)
27,00
Економія: -3,68 грн
23,32 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
Всього: упаковка (2)
27,00
Економія: -4,80 грн
22,20 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
Всього: упаковка (8)
26,96
Економія: -3,64 грн
23,32 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
Всього: упаковка (3)
25,80
Економія: -2,48 грн
23,32 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Запоріжжя, вул. Запорізька, 1-Б
Всього: упаковка (2)
18,60 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 131
Всього: упаковка (1)
24,95 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Бочарова, 1
Всього: упаковка (2)
24,92 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (10)
26,51
Економія: -3,19 грн
23,32 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (1)
24,94 грн
Економна аптека
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 222
Всього: упаковка (2)
24,56 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Базарна, 9-Б
Всього: упаковка (3)
26,94
Економія: -3,62 грн
23,32 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, перех. Святого Миколая / Поштова, 6/25
Всього: упаковка (9)
26,70
Економія: -3,38 грн
23,32 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 19
Всього: упаковка (4)
27,07
Економія: -3,75 грн
23,32 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється за 47 хв
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (1)
24,91
Економія: -3,31 грн
21,60 грн